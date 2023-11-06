У ГУР розповіли, скільки ракет накопичила Росія

За даними української розвідки, зараз у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За словами представника ГУР генерала-майора Вадима Скібіцького, йдеться про орієнтовно 165 "Калібрів", приблизно 160 одиниць Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинжалів", а також 150 ракет Х-22 / Х-32. Ефективна відстань удару ракетою Х-22 - 350 кілометрів.

Скібіцький уточнив, що минулого року показники були майже такі ж. Це, за його словами, свідчить про те, що Росії вдалося налагодити виробництво ракет і підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу ракет.

"Зрозуміло, що використати повністю свої ракети росіяни теж не можуть - мінімум 30% вони мають залишити собі в запасах. У разі якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі й не досягнуть результату - тоді знову хтось полетить з посади", - зазначив представник ГУР.

Водночас він наголосив, що досягти результату росіянам буде складно, адже "ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходи для захисту нашої енергосистеми".