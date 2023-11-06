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Ігнат про накопичення ракет окупантами: ЗСУ треба готуватися до ризиків

Ігнат про накопичення ракет окупантами: ЗСУ треба готуватися до ризиків
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Росія накопичує ракети для ударів по критичній інфраструктурі та військових стратегічних об'єктів України. Тому Сили оборони мають готуватися до певних ризиків цієї зими. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Він нагадав, що доволі довгий час не було обстрілів крилатими та балістичними ракетами, які є далекобійними.

"Тому висновки дуже прості. Очевидно, що Росія накопичує те, чого минулого року витратила у дуже великій кількості. Відповідно Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак критичної інфраструктури та інших військових стратегічних об'єктів держави", - зазначив Ігнат.

Українські військові та керівництво країни не виключають, що окупанти можуть знову масовано атакувати Україну дронами-камікадзе та ракетами. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

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