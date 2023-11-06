Британська розвідка: Інфляція та війна "перегрівають" російську економіку

Збільшення інфляції в РФ, що зумовлено зростанням споживчих цін, зокрема на продукти харчування та паливо, майже напевно призведе до збільшення її витрат на фінансування війни проти України. Про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Аналітики зазначають, що через зростання попиту, частково – через значне збільшення оборонних витрат, а також постійний тиск на ринку праці російська економіка, ймовірно, ризикує перегрітися.

Як йдеться у зведенні, це з високою ймовірністю забезпечить збереження інфляції в РФ у 2024 році вище цільового показника у 4%, що своєю чергою, ймовірно, призведе до скорочення реальних державних видатків, особливо в таких сферах, як соціальний захист, де витрати зростають швидше, ніж інфляція.

"Це ще раз ілюструє переорієнтацію російської економіки на першочергове фінансування війни", – роблять висновки аналітики.

Розвідка називає дуже ймовірним те, що Центробанк РФ збереже високі процентні ставки до 2024 року, що з високою ймовірністю збільшить вартість кредитів для російських споживачів і, ймовірно, також вплине на витрати російського уряду на обслуговування боргу.