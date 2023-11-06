Міноборони Німеччини: Ракети Taurus не змінять ситуацію на фронті

Німеччина досі не визначилася в питанні постачання Україні крилатих ракет Taurus і сумнівається, що ці ракети загалом можуть радикально змінити ситуацію на фронті. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на конференції NATO Talk у Берліні 6 листопада, повідомляє Укрінформ.

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером" , - заявив Пісторіус.

Він підтвердив, що йому немає чого сказати нового в питанні передачі цієї зброї, та повторив, що при наданні допомоги Україні ФРН не повинна ігнорувати власні інтереси, не уточнивши, що він має на увазі. Міністр також зазначив, що Федеральний уряд має перевірити кожен крок у питанні постачання збройних систем, і рішення даються дуже нелегко.

"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система" , - підкреслив Пісторіус.

Водночас він нагадав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США, й німецька зброя допомагає кожного дня рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.