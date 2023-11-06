Єврокомісія: У Європі надзвичайний рівень сплеску антисемітизму

Європейська комісія заявила, що європейські євреї сьогодні знову живуть у страху на тлі сплеску антисемітських інцидентів по всій Європі за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві, опублікованій Єврокомісією.

"Сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі за останні кілька днів досяг надзвичайного рівня, нагадуючи найтемніші часи в історії" , – наголосила Єврокомісія.

У своїй заяві Єврокомісія вказала на відродження антисемітських інцидентів та риторики в Євросоюзі та в усьому світі, згадавши про коктейлі Молотова, кинуті в синагогу у Німеччині, зірки Давида, якими розписали житлові будинки у Франції, осквернення єврейського кладовища в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, а також про демонстрантів, які вигукують гасла ненависті до євреїв.

"У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці огидні дії. Вони йдуть всупереч з усім, за що виступає Європа. Проти наших основних цінностей та нашого способу життя" , – йдеться в заяві.

Єврокомісія зазначила, що ці напади були спямовані проти моделі суспільства, "заснованої на рівності, інклюзивності та повній повазі до прав людини". "Євреї, мусульмани, християни – ніхто не повинен жити в страху перед дискримінацією або насильством через свою релігію або ідентичність", – зазначила ЄК.

В заяві підкреслено, що ЄС сповнений рішучості захищати добробут усіх своїх громад, етнічних, релігійних чи інших.