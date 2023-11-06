ДБР почало розслідування удару РФ по бійцях 128-ї бригади

Працівники Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та цивільних під час обстрілу росіянами населеного пункту в Запорізькій області, повідомляє Укрінформ.

Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР, наголосили в бюро.

Як нагадали в ДБР, 3 листопада під час удару, який ворог завдав ракетою типу "Іскандер" по селу в Запорізькій області, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та місцеві жителі.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені близько 30 будинків і господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.