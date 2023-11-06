СБУ затримала екс-заступника міністра оборони за розтрати при держзакупівлях

Служба безпеки України затримала колишнього заступника міністра оборони через розтрату майже 1 млрд грн під час закупівлі форми для військових, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Зокрема, як стало відомо виданню, йдеться про В'ячеслава Шаповалова. В кінці січня 2023 року Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, звільнився з посади.

За даними СБУ, у 2022 році він, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

"Військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій" , - зазначають в відомстві.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва знаходяться під вартою. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.