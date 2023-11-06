В Україні набула чинності заборона салютів та петард

В Україні сьогодні, 6 листопада, набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Цей проєкт закону ініціював президент Володимир Зеленський на період воєнного стану в Україні. Документ також був схвалений Радою у квітні та підписаний главою держави у травні.

Тоді ж запрацювали норми про заборону використання та продаж феєрверків, зокрема салютів і петард (крім феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).

А за шість місяців, тобто вже відсьогодні, набули чинності норми про зменшення шуму.

Що саме тепер під забороною