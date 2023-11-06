В Україні набула чинності заборона салютів та петард
В Україні сьогодні, 6 листопада, набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Цей проєкт закону ініціював президент Володимир Зеленський на період воєнного стану в Україні. Документ також був схвалений Радою у квітні та підписаний главою держави у травні.
Тоді ж запрацювали норми про заборону використання та продаж феєрверків, зокрема салютів і петард (крім феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ).
А за шість місяців, тобто вже відсьогодні, набули чинності норми про зменшення шуму.
Що саме тепер під забороною
- З 6 листопада в Україні забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, які призначені для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;
- продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.