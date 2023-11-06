Україна розраховує на збільшення виробництва систем ППО у Німеччині й США – ЗСУ
Україна потребує більшої кількості систем ППО, оскільки ворог атакує промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру, зерносховища по всій території країни. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.
"Зараз ППО в оренду просто так ніхто не віддає. Це топтема у світі. І тому ми очікуємо збільшення (виробництва - ред.) промисловості німецької передусім для нарощування постачання IRIS-T, американської - для нарощування постачання Patriot та ракет до них, нарощування NASAMS. Це ті комплекси, які сьогодні дають результат. Поряд з тим ми бачимо роботу Hawk. Нам потрібно зараз наростити саме кількість", - наголосив Ігнат.
Він додав, що Україна має фактично усе, що обіцяв Захід, але по номенклатурі і за кількістю потрібно більше.
Ігнат нагадав, що російські окупанти останнім часом атакують міста-мільйонники, промислові об’єкти, енергетичну інфраструктуру, аби зламати країну зсередини.
"Сьогодні ворог багато атакує міста-мільйонники, де працюють різні підприємства. Ворог б’є не лише по військових об'єктах, а й по економічній інфраструктурі, паливно-енергетичному сектору, по портовій інфраструктурі, по зерносховищах. Це все те, що ворог хоче уразити, аби зламати країну зсередини, зламати український спротив. Саме тому Київ, де знаходяться всі державні інституції, ворога дуже цікавить. Зрозуміло, що Київ буде добре захищений так само як і інші регіони в міру надходження міжнародної допомоги" - наголосив речник.