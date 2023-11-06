Україна запропонувала Польщі викупити надлишок електроенергії – "Укренерго"
Завдяки вітряній та сонячній погоді значно зросло виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. У енергосистемі утворився профіцит, коли виробництво перевищує рівень споживання електроенергії в країні. Про це заявили в "Укренерго", повідомляє ЛігаБізнес.
Щоб зберегти баланс між споживанням та виробництвом і уникнути обмеження роботи електростанцій на ВДЕ (відновлювані джерела електроенергії), Укренерго сьогодні, 6 листопада, звернулося до польського оператора енергосистеми PSE із запитом про надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупівлі надлишків української електроенергії.
Польському оператору запропонували викупити 900 МВт-год у денні години.
Це допоможе уникнути витрат на компенсацію обмеження роботи об'єктів ВДЕ, пояснюють у компанії.
Минулого тижня Укренерго вже зверталося до Польщі з подібною пропозицією. Тоді надлишок становив 690 МВт-год.
Сьогодні заплановано експорт електроенергії загальним обсягом 700 МВт-год до Словаччини, Молдови та Румунії. Він здійснюватиметься вночі.
На збільшення виробництва електроенергії також вплинув запуск після ремонту блоку на одній із теплоелектростанцій, додають в "Укренерго".