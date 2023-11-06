Україна запропонувала Польщі викупити надлишок електроенергії – "Укренерго"

Завдяки вітряній та сонячній погоді значно зросло виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. У енергосистемі утворився профіцит, коли виробництво перевищує рівень споживання електроенергії в країні. Про це заявили в "Укренерго", повідомляє ЛігаБізнес.

Щоб зберегти баланс між споживанням та виробництвом і уникнути обмеження роботи електростанцій на ВДЕ (відновлювані джерела електроенергії), Укренерго сьогодні, 6 листопада, звернулося до польського оператора енергосистеми PSE із запитом про надання аварійної допомоги у вигляді термінової закупівлі надлишків української електроенергії.

Польському оператору запропонували викупити 900 МВт-год у денні години.

Це допоможе уникнути витрат на компенсацію обмеження роботи об'єктів ВДЕ, пояснюють у компанії.

Минулого тижня Укренерго вже зверталося до Польщі з подібною пропозицією. Тоді надлишок становив 690 МВт-год.

Сьогодні заплановано експорт електроенергії загальним обсягом 700 МВт-год до Словаччини, Молдови та Румунії. Він здійснюватиметься вночі.

На збільшення виробництва електроенергії також вплинув запуск після ремонту блоку на одній із теплоелектростанцій, додають в "Укренерго".