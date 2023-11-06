Французька компанія буде постачати гранатомети та гвинтівки Україні
Французька компанія Cybergun підписала контракт на суму 36 мільйонів євро на поставку Україні озброєння, повідомляє Європейська правда.
Рамкова угода була підписана між дочірньою компанією Verney-Carron і українською державною компанією "Укрспецекспорт".
Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, двох тисяч снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.
Перші серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.
Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.