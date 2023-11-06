Україна стала "прискорювачем" для процесу розширення Євросоюзу – Борель

Україна стала "прискорювачем" для процесу розширення Європейського союзу, на вступ до якого інші країни-кандидати чекали роками.﻿ Про це заявив високого представника ЄС Жозепа Борреля під час виступу на конференції послів Євросоюзу, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Поза Україною (її боротьбою проти російського вторгнення - ред.) ми не маємо загубити виклик щодо розширення ЄС. Україна стала новим кандидатом, і вона підштовхує всю чергу інших кандидатів, які чекали роками. Тож вся ця черга прийшла до руху" , - зазначив Боррель.

Він також переконаний, що ЄС "має подолати часи тривалого, безкінечного процесу набуття членства" країнами-кандидатами.

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Наразі Київ повинен виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.