Україна стала "прискорювачем" для процесу розширення Євросоюзу – Борель
Україна стала "прискорювачем" для процесу розширення Європейського союзу, на вступ до якого інші країни-кандидати чекали роками. Про це заявив високого представника ЄС Жозепа Борреля під час виступу на конференції послів Євросоюзу, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Поза Україною (її боротьбою проти російського вторгнення - ред.) ми не маємо загубити виклик щодо розширення ЄС. Україна стала новим кандидатом, і вона підштовхує всю чергу інших кандидатів, які чекали роками. Тож вся ця черга прийшла до руху", - зазначив Боррель.
Він також переконаний, що ЄС "має подолати часи тривалого, безкінечного процесу набуття членства" країнами-кандидатами.
Вступ України до ЄС
Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Наразі Київ повинен виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.
Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.
Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.