Польські перевізники розпочали блокування кордону з Україною

Десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною в Гребенному, Дорогуську та Корчовій, повідомляє Європейська правда.

Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існував до російського вторгнення в Україну.

Водіїв легкових автомобілів, автобусів та транспортних засобів, які перевозять живих тварин, а також гуманітарну та військову допомогу, обіцяють пропускати.

Granice z Ukrainą zamknięte.

Czekamy na stronę rządową z propozycjami rozwiązań.

-Przywrócenie systemu zezwoleń.

-Zielony korytarz dla aut unijnych wracających na pusto z UA.

-Zawieszenie firm z kapitałem wschodnim do czasu wykazania pochodzenia kapitału. pic.twitter.com/TyHgdGPGqA — Rafał Mekler (@MeklerRafal) November 6, 2023

У Держприкордонслужбі України вже попередили, що рух вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребене" ускладнений. Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

"Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо" , – йдеться в повідомленні.

Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.

Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.