ЗМІ: Суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт
Суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє "Суспільне".
Суд частково задовольнив прохання прокурора. Окрім домашнього арешту, Дубінський також буде зобов'язаний носити електронний браслет.
При цьому відлучатися йому можна буде лише до медиків і в укриття під час повітряних тривог.
Що передувало
Нагадаємо, 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського, оскільки його підозрюють у причетності до організації незаконних виїздів чоловіків з України.
Пізніше Державне бюро розслідувань оприлюднило запис розмови Дубінського, на якій він пояснював родичу, як нелегально виїхати за кордон.
Вже 3 листопада нардепу офіційно оголосили про підозру щодо організації схеми для ухилянтів.
За даними правоохоронців, йому вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.