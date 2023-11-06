Армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій узимку - ЦАХАЛ

Армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже розпочала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The JPost.

У заяві ЦАХАЛу йдеться про те, що військовим уже видали 129 тисяч зимових курток і 369 тисяч невеликих одноразових мішків для зігрівання.

Однак, за винятком Війни за незалежність 1948-49 років, яка з тактичної точки зору була іншою епохою і в якій ЦАХАЛ намагався утримати чи відвоювати позиції, а не вторгнутися на ворожу територію, як у разі нинішнього вторгнення в Газу, ЦАХАЛ не має досвіду ведення бойових дій у зимовий період.

Якщо припустити, що ЦАХАЛ дійсно має або надає всі необхідні додаткові куртки та обігрівальні платформи, а також вирішує інші питання, пов'язані з перебуванням у теплі та відмінностями у роботі людей та машин у зимовий період, можна уникнути деяких серйозних помилок.

Але навіть якщо військові вирішать ці відомі та базові проблеми – наприклад, не допустять замерзання солдатів у польових умовах, – неясно, наскільки вони будуть готові стратегічно та тактично, враховуючи відсутність досвіду дій узимку в умовах бойової обстановки.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа . У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут .

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа , при цьому про припинення вогню не йдеться.

Вчора також стало відомо, що сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу та вийшли до моря .