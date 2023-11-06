"Нафтогаз" закликав споживачів стежити за кольором газу: має бути тільки блакитним

НАК "Нафтогаз України" закликав споживачів стежити за кольором газу і, якщо в побутових приладах він горить відмінним від блакитного полум'ям, звертатися до служби газу, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

У "Нафтогазі" підкреслили, що це явище не має жодного стосунку до якості газу. Жовті та червоні відтінки полум'я свідчать про технічні проблеми. Наприклад, на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю.

"Причин тому може бути кілька: неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника, недостатня кількість кисню в приміщенні, недостатній тиск" , - пояснили в компанії.

При цьому, наприклад, за недостатність тиску в системі відповідають оператори ГРМ (облгази). Така несправність не може бути постійним явищем.

"Отже, перше, що ви маєте зробити, коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах - звернутися до служби газу" , - наголосив "Нафтогаз".

У компанії нагадали, що єдиний телефон служби газу - 104, а також наголосили, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, наприклад, пожеж або отруєнь.