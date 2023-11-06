Росіяни обстріляли село Томина Балка Херсонської області: поранено чоловіка
Росіяни обстріляли село Томина Балка Херсонської області, влучили по житловому будинку, в результаті чого дістав поранення чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Херсонська ОВА в Telegram.
Повідомляється, що російська армія вдарила по житловому будинку у Томиній Балці Білозерської громади.
Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. За даними ОВА, у нього – вибухова травма та уламкове поранення ноги.
Зараз потерпілий знаходиться у лікарні.