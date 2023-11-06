Зеленський провів розмову з президентом Сьєрра-Леоне: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо і таким чином відновив контакт між країнами після 20-річної паузи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Володимир Зеленський у Telegram.

"Вітаю Сьєрра-Леоне з обранням до Радбезу ООН на 2024–2025 роки та сподіваюся на продовження послідовної підтримки територіальної цілісності й суверенітету України.

Обговорили нашу Формулу миру, успішну зустріч радників на Мальті та консолідацію підтримки нашого бачення миру серед африканських країн, зокрема й на регіональних майданчиках".

Також Зеленський повідомив, що запросив президента Сьєрра-Леоне на другий саміт, що відбудеться в межах ініціативи GrainFromUkraine.