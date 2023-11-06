Україна запустила процес конфіскації машинобудівних заводів у Сумах

6 листопада в Україні запущений процес конфіскації українських активів російської Групи ГМС (Гідромашсервіс), повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"6 листопада 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України про санкції" , – йдеться в повідомленні.

Відповідачами виступають основні співвласники Групи ГМС, підсанкційні особи - російський бізнесмен Герман Цой, український бізнесмен з покоління "червоних директорів" Володимир Лук'яненко-старший та його син - Володимир Лук'яненко-молодший, громадянин Російської Федерації.

Наголошується, що указаними особами здійснюється вирішальний вплив на діяльність групи підприємств - виробників насосного обладнання для нафтогазового комплексу, енергетики, житлово-комунального та водного господарства, як на території України, так і РФ.

Також, указані особи сприяють постачанню засобів та знарядь для ремонту військової та спеціальної техніки на користь військових частин та підприємств РФ.

Крім того, вони є платниками податків до державного бюджету країни-агресора у значних розмірах, а отже - сприяють функціонуванню військово-промислового комплексу РФ.

Третіми особами без самостійних вимог на стороні відповідача вказані три десятки юридичних та фізичних осіб, зокрема:

Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш" (номінальний власник – Naftech Pump Ltd);

Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання (колишній завод ім. Фрунзе, номінальний власник – Repenio Holding Limited);

Завод обважнених бурильних та ведучих труб (номінальний власник – Alveron Holding Limited);

СМНВО-Інжиніринг (номінальний власник – Repenio Holding Limited)

консорціум "Атоммашпроєкт";

готельний комплекс "Ювілейний".

Решта активів – це АТ "Гідромашсервіс", ТОВ "Компанія з управління майновим комплексом", ТОВ "Стандартінвест-Південь", ТОВ "Терра Україна", ТОВ "Югсевморсервіс", ТОВ "Фірма Олтрі лтд", ТОВ "Фрунзе-профіль", ТОВ "Маш – Сервіс", ТОВ "Градовіт-XXI", ТОВ "СВС", ТОВ "Фрунзе-Ювілейна", ТОВ "Суми-Електрод", ТОВ "Веселе", ТОВ "Техногаз-С", ТОВ "Котельня північного промислового вузла", ТОВ "Кусум Фарм", АТ "Науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування", Torberg Beteiligungen ag.

Нагадуємо:

Герман Цой, Володимир Лук'яненко-старший та Володимир Лук'яненко-молодший потрапили під санкції РНБО у травні 2023 року.

У вересні СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали до РФ насоси для атомних реакторів.