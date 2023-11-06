Зʼявилися перші фото знищеного російського ракетоносія "Аскольд"
У мережі показали перші фото знищеного на території заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Аскольд", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Центр стратегічних комунікацій, паблік "Кримський вітер".
За наявною інформацією СтратКому, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.
Що передувало:
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
- Після вибухів окупанти пів дня заявляли, нібито "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків".
- Лише пізно увечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
- Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".