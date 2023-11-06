Залужний підтвердив загибель свого помічника: деталі трагедії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив факт трагічної загибелі свого помічника Геннадія Частякова, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомляення головкома ЗСУ у Facebook.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто" , - йдеться у повідомленні.

Залужний повідомив, що сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув його помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

"В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині" , - додав головком.

Причини смерті буде встановлено

Залужний додав, що від початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для нього надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією.

"Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування" , - написав генерал Валерій Залужний.

Що цьому передувало

Раніше Національна поліція України повідомила про те, що внаслідок необережного поводження загинув військовослужбовець селі Чайки Київської області.