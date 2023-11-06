Дуда доручив чинному прем'єру Польщі сформувати уряд
Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить звернення глави польської держави.
За його словами, спікером Сейму на перших засіданнях після парламентських виборів він призначив Марека Савицького з Польської народної партії.
"Як "Право і справедливість", яка отримала найкращий результат на виборах, так і представники "Громадянської коаліції", яка посіла друге місце, представили своїх кандидатів на пост прем'єр-міністра і виявили бажання сформувати уряд", - уточнив Дуда.
Він розповів, що в ході консультацій обидві партії висловили упевненість, що їм вдасться зібрати коаліцію в новому Сеймі, яка потрібна для підтримки кандидата.
"Після спокійного аналізу та консультацій я вирішив доручити місію формування уряду прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому... Я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець першою отримує можливість сформувати уряд", - додав глава держави.
Вибори у Польщі
Нагадаємо, у жовтні у Польщі відбулися парламентські вибори. В результаті голосування правляча партія "Право та Справедливість" змогла набрати 35,38% голосів. Цього не вистачило, щоб зберегти більшість місць у Сеймі.
Тепер для того, щоб представник "Права та Справедливості" Матеуш Моравецький залишився прем'єром, партії необхідно сформувати коаліцію. Одним з можливих варіантів є коаліція з "Польською народною партією".
При цьому представники "Польської народної партії" вже зголосилися сформувати коаліцію з головним конкурентом "ПіС" - "Громадянською коаліцією. У такому разі прем'єром стане Дональд Туск.