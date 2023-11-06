Боррель вважає, що найближчі місяці будуть визначальними для світу та ЄС

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що події найближчих місяців будуть визначальними для майбутнього світу та ролі ЄС у ньому, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у зверненні на конференції послів ЄС 2023 року.

"Думаю, ми всі погодимося, що не пам’ятаємо часи, коли я б міг сказати, що Європа у небезпеці і перед нами постають такі величезні виклики", – зазначив Боррель.

"Наступні місяці – місяці, не роки – явно будуть вирішальним моментом для глобального миру і майбутнього світу, а також для безпеки Євросоюзу і глобальної довіри до нього", – заявив високий представник ЄС.

Далі у промові він окреслив, якими бачить пріоритети для Євросоюзу щодо війни на Близькому Сході.

Також Боррель наголосив, що "якщо програє Україна – програємо і ми", та що союзники мають зберегти єдність у питанні підтримки України.

Новина доповнюється…