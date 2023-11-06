Боррель: Не можна забувати про Україну, якщо вона програє – програємо і ми

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель закликав не допустити спадання уваги до України та єдності союзників у її підтримці, наголосивши, що від розв’язки у цій війні залежить майбутнє Європи, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у зверненні на конференції послів ЄС 2023 року.

Боррель зазначив, що хоча серед топ-пріоритетів Євросоюзу тепер опинилася війна на Близькому Сході, війна Росії проти України залишається не менш важливим викликом.

"Не забувайте про Україну. Україна продовжує боротьбу проти російської агресії. Якщо програє Україна – програємо і ми. Ми повинні зберегти одностайність і єдність у підтримці України. Ми є головним надавачем допомоги – ми, навіть більше ніж США, адже ви знаєте цифри", – сказав Жозеп Боррель, звертаючись до європейських дипломатів.

Пріоритетами в "українському блоці" він назвав роботу над перспективою членства у ЄС, програми економічної та фінансової підтримки, військову допомогу через Європейський фонд миру і двосторонню співпрацю, безпекові гарантії.

"Ви знаєте, що російські втрати дуже значні, але Росія може відновити сили. Росія готова покласти ще більше людей і зброї, взагалі не переймаючись "людською ціною". До Путіна, ще Сталін вважав, що кількість може переходити у якість, як ніби людське життя взагалі не має значення і цінності. Те, що не прийнятне для України у плані "людської ціни", може бути прийнятним для Росії у короткостроковій перспективі", – зауважив Боррель.

"Тож єдинне рішення – це продовжувати підтримувати Україну і зберігати єдність у цьому. Адже на кону – наші основоположні цінності", – наголосив він.

Головний дипломат ЄС додав також, що Україна з моменту подання заявки на вступ до Євросоюзу немов "підштовхує" усю чергу країн-кандидатів, які почали цей процес раніше.

"Уся ця черга буде рухатися. І, думаю, ми маємо надолужити час, який втратили у безкінечному процесі руху до членства", – зазначив Боррель.

Також Боррель детально розповів, якими бачить пріоритети Євросоюзу щодо конфлікту на Близькому Сході.

На початку промови головний дипломат ЄС висловив думку, що наступні місяці стануть визначальними для майбутнього світу.