ЗМІ: ЄС підтримає переговори щодо вступу України та Молдови, Грузія отримає "кандидата"
Європейський Союз, імовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвя.
За даними Джозвяка, попереднє рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють усіх 27 держав-членів ЄС, на зустрічі в понеділок, присвяченій розширенню.
"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови - відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го; щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку", – написав він.
Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.
Молдова, яка отримала "кандидатський" статус разом із Україною минулого року, також прагне почати переговори про вступ якнайшвидше.
Грузія ж хоче отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас у Євросоюзі очікують, що країни, які прагнуть стати членами ЄС, узгоджуватимуть із ним свою зовнішню політику, зокрема, у питанні санкцій.