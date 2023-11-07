WSJ: Ізраїль отримає від США високоточні авіабомби на $320 млн
Адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 мільйонів доларів. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.
31 жовтня адміністрація президента надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про заплановану передачу Spice Family Gliding Bomb Assemblies.
Це тип високоточної зброї, яка стріляє з військових літаків, йдеться у листуванні, яке переглянули журналісти WSJ.
Згідно з угодою, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.
План також включає надання підтримки, пов’язаної з використанням зброї.
За словами офіційних осіб, Ізраїль запросив зброю до 7 жовтня.