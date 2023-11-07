ISW: Сили оборони України розширили контроль на Херсонщині
Українські сили розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російських інформаторів, повідомляє Українська правда.
Окрім цього, українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
Російські військові блогери стверджували, що станом на 6 листопада українські війська зберегли свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили все ще утримують позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона та приблизно 2 км вглиб країни від берегової лінії річки Дніпро), незважаючи на спроби Росії відтіснити українські сили зі східного берега річки Дніпро.
Інший пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Кринок і що підрозділи російського 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія) обстрілюють українські позиції на західному (правому) березі Херсонської області.
Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.
Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили здійснили контратаку поблизу Красногорівки (6 км на північний захід від Авдіївки) між 3 та 5 листопада, змусивши російські війська відступити від частини залізничної колії в цьому районі.
Російське збройне формування "Русский Легион" (БАРС-13) стверджувало, що українські сили успішно тиснуть на російські війська біля Степового та ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.
Ключові висновки ISW за 6 листопада
- Ув’язнений націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що російські війська будуть "навіть менш здатними до наступальних операцій, ніж зараз" до весни 2024 року, враховуючи поточний характер російських наступальних операцій уздовж лінії фронту.
- Окремі російські військові блогери стверджували, що використання малих піхотних штурмових груп дозволить і російським, і українським силам краще досягати оперативних цілей на фронті. Російські джерела припустили, що деякі українські сили, можливо, вже розмістили невеликі піхотні штурмові групи.
- Війна в Україні, ймовірно, загострить кризу ідентичності, що виникає в російському суспільстві внаслідок напруженості між російською ідентичністю та російським націоналізмом.
- Російські війська завдали ракетних і безпілотних ударів по тилових районах на півдні України ввечері 5 листопада та в ніч з 5 на 6 листопада, а також найбільшу на сьогодні серію плануючих бомбових ударів по цілях у Херсонській області 5 листопада.
- Схоже, що російські військові збільшили свої запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося в попередніх прогнозах.
- Українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
- Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької області, на сході Запорізької області, на заході Запорізької області і просунулися на певних ділянках 6 листопада.
- Російські окупаційні чиновники розширюють пункти вербування та реєстрації військових на окупованих територіях, ймовірно, для підтримки зусиль з примусової мобілізації.
- Російські чиновники продовжують використовувати програми залучення молоді для консолідації соціального контролю над окупованими територіями України.