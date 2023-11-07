Курс валют НБУ на 7 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 6 листопада впав на 13 коп. до 36.04 за 1 долар.
Євро подешевшав на 1 коп. до 38.72 за 1 євро.
Курс рубля не змінився і залишається лише на рівні 3.90 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 6 листопада 2023 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 15 коп. до 44.67 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 7 коп. до 40.14 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 8.67 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.042 600
|EUR
|Євро
|38.720 600
|RUB
|Рубль
|0.389 760
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.671 200
|CHF
|Швейцарський франк
|40,141 000
|PLN
|Польський злотий
|8.669 100