РФ за добу втратила майже 900 військових – Генштаб ЗСУ
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 890 своїх військових, 5 танків, 21 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 306 860 (+890) осіб,
- танків − 5 293 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 9 974 (+16) од,
- артилерійських систем − 7 410 (+21) од,
- РСЗВ − 869 (+2) од,
- засобів ППО − 570 (+0) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 557 (+3) од,
- крилатих ракет − 1 556 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 767 (+23) од,
- спеціальної техніки − 1 049 (+2).