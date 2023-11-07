Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є поранений, пошкоджений храм та 7 будинків
Уночі 7 листопада російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік, є пошкодження будинків.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
56-річний житель Нікополя, що постраждав через обстріл, лікуватиметься вдома.
Внаслідок ударів пошкоджений храм, 7 приватних будинків, господарська споруда, 2 авто, а також лінія електропередач та газогони.
Також під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Там ніхто не постраждав.