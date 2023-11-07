Окупанти мінують критичну інфраструктуру на окупованій Херсонщині – ГУР
Російські окупанти почали заміновувати об'єкти критичної інфраструктури на окупованій частині Херсонської області.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
За даними ГУР, росіяни закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.
"Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", – вважають в ГУР.