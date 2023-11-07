Ізраїльський прем'єр назвав умову для припинення вогню в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль погодиться на припинення вогню, якщо бойовики відпустять усіх заручників, проте міністр не погоджується на довгу гуманітарну паузу в анклаві. Про це він розповів у інтерв’ю американському каналу ABC News, повідомляє Укрінформ.

На запитання журналіста, чи погодиться Нетаньягу на заклик президента США Джо Байдена до гуманітарних пауз, він заявив, що виступає проти тривалого припинення вогню, адже це, на його думку, буде рівносильно капітуляції перед ХАМАС.

"Не буде ніякого припинення вогню, загального припинення вогню в Газі без звільнення наших заручників. Що стосується тактичних невеликих пауз - година тут, година там. У нас вони були і раніше, я припускаю, що ми перевірятимемо ситуацію для того, щоб дозволити ввезення товарів, гуманітарних вантажів, або щоб наші заручники, окремі заручники могли виїхати. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню" , - заявив він.

Нетаньягу зазначив, що він погодиться на припинення вогню, якщо ХАМАС звільнить всіх заручників, які утримуються в Газі.

"Для цього має бути припинення вогню, і ми чекаємо, коли це станеться" , - сказав він.

Прем'єр-міністр додав, що Ізраїль має деяку інформацію про те, де знаходяться заручники, але відмовився уточнити її. На запитання про те, чи не загрожує нинішня наземна операція життю заручників, Нетаньягу відповів: "Ми беремо це до уваги" .

Він також зазначив, Ізраїль нестиме "загальну відповідальність за безпеку" в Газі упродовж невизначеного періоду після закінчення війни. За словами Нетаньягу, сектором Гази повинні керувати ті, хто не хоче продовжувати шлях ХАМАС.