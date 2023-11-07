Понад 100 українців сьогодні евакуюють з Гази – посольство

Дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази вже отримав 101 громадянин України. Про цезаявив посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Укрінформ.

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази - 101 особа, і 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови" , - сказав посол.

Він зазначив, що операція має розпочатися вже сьогодні. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

"Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх" , - додав Корнійчук.

Нагадаємо, 1 листопада із сектору Гази розпочалася евакуація іноземних громадян через пропускний пункт "Рафах" між Газою і Єгиптом. Тоді ж Україна розпочала підготовчий етап евакуації українців із палестинського анклаву.