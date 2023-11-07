Україна офіційно не отримала вимог від польських перевізників – Мінінфраструктури

Польські страйкарі продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною – "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Водночас українська сторона досі не отримала офіційних вимог від протестувальників. Про це заявили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомляє Економічна правда.

"Перебуваємо у постійній комунікації з нашим посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію. Станом на сьогодні офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони" , – наголосили у відомстві.

У Міністерстві додали, що з інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу – тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги й окремі черги для вантажівок з номерами ЄС і порожніх, доступ до системи "Шлях".

"За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані" , – наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, вчора на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску через страйк польських перевізників почалися ускладнення руху вантажного транспорту.