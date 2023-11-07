СБУ затримала коригувальника обстрілу Харкова "Іскандерами"

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали російського агента, який скоригував повітряну атаку РФ на Харків 6 жовтня цього року. Того дня окупанти застосували по обласному центру ракети типу "Іскандер". Унаслідок удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопець, десятки цивільних отримали поранення.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, для підготовки ракетної атаки російський агент передав окупантам електронні координати "цілей" з прив’язкою до місцевості.

"Зрадником виявився чоловік, який працював май ﻿﻿ стром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм.

Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію передавав до російського гру через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини на сході України" , – йдеться в повідомленні.

Скріншот: СБУ

Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру.

Під час обшуків у затриманого виявили 4 мобільні телефони, 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором; банківські картки, на які надходили "зарплати" від російського ГРУ та понад 10 тисяч доларів, одержаних злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.