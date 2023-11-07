Bloomberg: Бум нерухомості в Дубаї на російських грошах закінчився

Купівля росіянами нерухомості в Дубаї сповільнилась за останні кілька місяців - рієлтори кажуть, що це природний спад після сплеску купівлі торік після вторгнення РФ в Україну. Деякі росіяни, які переїхали в ОАЕ, вирішили, що Дубай не для них, і поїхали далі.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Росіяни традиційно були шанувальниками нерухомості в Об'єднаних Арабських Еміратах, але по-справжньому вони заполонили ринок у 2022 році, після запровадження санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

За даними CBRE Group Inc., росіяни були частиною постпандемічного ринкового буму в ОАЕ, який підняв ціни на житло приблизно на 30% за останні два роки станом на вересень 2023-го.

Один рієлтор з продажу елітної нерухомості каже, що росіяни стали "нетто-продавцями", репатріюючи гроші після великих прибутків на ринку нерухомості або виходячи з угод, які вони більше не можуть собі дозволити.

"Вони отримують прибуток" , - сказав засновник компанії Driven Properties Абдулла Аладжаджі, чиї російські клієнти з червня по серпень купили нерухомості на 146,5 мільйона дирхамів (39,9 мільйона доларів) і продали на 276 мільйонів дирхамів за той же період.

Різке падіння рубля робить нерухомість в Дубаї для росіян дорожчою - рубль впав на третину за останній рік.

"Купівля росіянами продовжилася у першій половині 2023 року, за словами Emaar Properties PJSC, найбільшого девелопера Дубая. Потім, протягом останніх кількох місяців почався спад, коли учасники ринку заявили, що бачать все менше покупців з російськими паспортами - або з таких країн, як Кіпр, Сент-Кітс і Невіс або Мальта.

Брокерська компанія Betterhomes повідомляє, що росіяни були п'ятим найбільшим іноземним покупцем житлової нерухомості в Дубаї в третьому кварталі 2023 року, порівняно з першим місцем у тому ж кварталі минулого року за обсягом угод. Вперше з другого кварталу 2022 року росіяни опустилися нижче трійки лідерів за версією Betterhomes" , - пише агентство.

Зокрема, найбільше постраждав елітний сегмент, який відчуває на собі наслідки цього падіння.

"Минулого року росіяни купували дорогі об'єкти. Вони не питали: 10 млн чи 15 млн дол - неважливо. Вони купували. Але зараз за такими цінами вони більше не купують" , - пояснив генеральний директор дубайської брокерської компанії Unique Properties Араш Джалілі.

За оцінками Джалілі, кількість угод, укладених росіянами в його фірмі, скоротилася на 15%, але вартість цих угод впала на 50%.

Зменшення інтересу з боку росіян компенсовано збільшення покупок з боку інвесторів з інших країн світу.

Учасники ринку кажуть про зростаючу зацікавленість європейців, американців, китайців та інвесторів із Сінгапуру, які хочуть купувати нерухомість в ОАЕ з податкових міркувань і міркувань безпеки. Індійці та британці продовжують відігравати свою традиційну роль топпокупців, тоді як китайські покупці повертаються на ринок після пандемії.