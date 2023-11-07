У Києві водій збив прикордонницю, яка чергувала на блокпосту – поліція

Ввечері 6 листопада водій "Рено" скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході. Жінку госпіталізували у лікарню.﻿﻿ Про це заявили у поліції Києва, повідомляє Українська правда.

"Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рено", рухався по проспекту Броварському зі сторони м.Бровари у напрямку м.Києва.

При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході" , – йдеться в повідомленні.

Подія сталась о 21:25 годині 6 листопада у Деснянському районі столиці.

Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у лікарню.

Керманич пройшов перевірку на Драгері, який показав, що чоловік був тверезий.

Слідчі кваліфікували подію за ч.1 ст.286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.