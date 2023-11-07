У Грузії протестували проти російської окупації

У Тбілісі відбулась акція протесту «Ні – кривавій окупації!» після вбивства у селі Кірбалі російськими військовими громадянина Грузії Тамаза Гінтурі, повідомляє Укрінформ.

До парламенту країни із плакатами вийшли увечері в понеділок кілька десятків людей. Зазначається, що люди зібралися стихійно через заклик у соціальних мережах.

На плакатах були написи "Росія – держава-терорист", "Росія – вбивця", "Росія – окупант" та "Краще славна загибель, ніж ганебне життя".

Також повідомляється, що 7 листопада о 19:00 пройде ще одна акція під назвою "Ні Росії! Покарати вбивць!", анонсована опозиційною грузинською партією "Лело". Люди прийдуть до будівлі парламенту із прапорами Грузії та свічками, щоб висловити солідарність із жителями селищ у зоні розмежування, йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 листопада, російські військові смертельно поранили літнього громадянина Грузії під час спроби затримання біля лінії розмежування у Південній Осетії.

За словами президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, вбивство чоловіка російськими військовими - це кричущий напад на грузинську державність.

Село Кірбалі розташоване на території, яку Росія захопила під час російсько-грузинської війни 2008 року.