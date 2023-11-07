Кулеба відвідає Брюссель напередодні звіту ЄС щодо переговорів про членство

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7-8 листопада здійснить візит до Брюсселя, повідомляє Європейська правда.

У Брюсселі міністр проведе переговори з єврокомісарами напередодні оприлюднення звіту Єврокомісії про виконання Україною рекомендацій Євросоюзу.

Звіт має важливе значення задля відкриття переговорного процесу про вступ нашої держави в ЄС, нагадують в МЗС.

Крім того, Дмитро Кулеба під час візиту проведе переговори з прем‘єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо та міністеркою закордонних справ Аджою Лябіб, ключовими темами яких стануть подальша військова підтримка України, захист української енергетичної інфраструктури в зимовий період, втілення формули миру президента Володимира Зеленського, європейська інтеграція України.

Дмитро Кулеба також стане почесним гостем на конференції послів Бельгії, повідомили в пресслужбі МЗС.

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз, імовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами.