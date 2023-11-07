Пропагандисти показали Царьова після замаху в Криму
Російська пропаганда показала колаборанта та екснардепа Олега Царьова, на якого було скоєно замах в кінці жовтня, повідомляє Українська правда.
"Завдяки вам я зміг сьогодні перший раз вийти на вулицю, раніше не випускали. Отримав телефон, подивився Telegram, почитав новини.
Усім вдячний. Особливо вдячний співробітникам (російських - ред.) спецслужб, медикам", – сказав Царьов в інтерв'ю RT.
Царьов сказав, що почувається добре. Він додав, що "терористів ніхто боятися не буде".