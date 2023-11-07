Росіяни готують нову хвилю атак на Авдіївку – МВА

Глава Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни готують третю хвилю наступу на місто. Про це він сказав у коментарі "24 каналу", повідомляє Ліга.net.

За його словами, ситуація навколо Авдіївського коксохімічного заводу складна, але військові її контролюють, у ворога немає проривів, усі атаки відбиваються.Він зазначив, що через погіршення погоди окупанти застосовують менше техніки, проте за її поліпшення почнуть третю хвилю наступу.

Барабаш заявив, що стрілецькі бої тривають цілодобово, а всі невдачі загарбники "компенсують" запеклими обстрілами та авіаційними ударами по місту.