СБУ проводить "контррозвідувальні заходи" у храмах УПЦ МП на Закарпатті – джерело

Служба безпеки України 7 листопада проводить контррозвідувальні заходи у двох храмах УПЦ МП на Закарпатті, повідомляє Українська правда.

За словами джерела видання в спецслужбі, представники СБУ і Національної поліції завітали у Свято-Михайлівський храм у селі Руські Геївці, та храм Різдва Божої матері у селі Червоне.

Правоохоронці перевіряють попередню інформацію, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло війну РФ проти України, виправдовували російську військову агресію проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу.

Також СБУ досліджує законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.

Нагадаємо, в кінці лютого 2023 року речник СБУ Артем Дехтяренко повідомляв, що Служба безпеки України розслідує майже 60 кримінальних проваджень стосовно священнослужителів УПЦ МП, а суди винесли 7 обвинувальних вироків (за час великої війни - ред.).

Він зазначав, що українська спецслужба спільно з іншими правоохоронними органами провела масштабну роботу для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства УПЦ МП.

Загалом, за словами Дехтяренка, станом на той час поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб.