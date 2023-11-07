Зеленський заявив про посилення ППО додатковими системами NASAMS

Україна підсилила протиповітряну оборону додатковими зенітно-ракетними комплексами NASAMS, які стали на бойове чергування.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора.

"Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими" , – йдеться в повідомленні президента в Telegram-каналі.

Також на селекторній нараді заслухали зведення про бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні

Серед іншого на нараді представили дані розвідок щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. СБУ відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи, додав Зеленський.