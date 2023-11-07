Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкті поблизу Кривого Рогу
Війська РФ завдали удару по інфраструктурному об'єкту поблизу Кривого Рогу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали", – повідомив Лисак.
Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 12:00.
За кілька хвилин на околицях міста було чутно вибух. Інформацію про вибух підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.