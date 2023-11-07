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Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкті поблизу Кривого Рогу

Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкті поблизу Кривого Рогу
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Війська РФ завдали удару по інфраструктурному об'єкту поблизу Кривого Рогу.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, через "приліт" люди не постраждали", – повідомив Лисак.

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 12:00.

За кілька хвилин на околицях міста було чутно вибух. Інформацію про вибух підтвердив﻿ голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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