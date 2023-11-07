МВФ прогнозує зростання ВВП Китаю на понад 5%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує цьогорічне зростання ВВП Китаю на 5,4%, повідомляє Укрінформ.

За уточненими прогнозами експертів Фонду, цього року реальний ВВП Китаю зросте на 5,4%, проте вже в наступному сповільниться до 4,6% на тлі слабкого ринку нерухомості та низького зовнішнього попиту.

Ці прогнози відображають перегляд у бік збільшення на 0,4% як у 2023-му, так і в 2024-му роках відносно жовтневих оцінок через кращі, ніж очікувалося, результати китайської економіки в 3-му кварталі та нещодавно оголошені урядом рішення стосовно економічної політики.

Прогнозується, що до кінця наступного року базова інфляція в Китаї зросте до 2,1%, оскільки розрив у виробництві продовжує скорочуватися.

У середньостроковій перспективі МВФ очікує, що до 2028 року зростання поступово знизиться приблизно до 3,5% через низьку продуктивність і старіння населення Китаю.

В заяві наголошується, що протягом останніх кількох десятиліть Китай випередив інші країни з подібним рівнем розвитку, зростаючи на понад 8% щорічно з 2000 року, значно покращивши рівень життя та ліквідувавши крайню бідність.

Однак зростання Китаю за останні роки, яке стимулювалося кредитуванням, супроводжувалося збільшенням дисбалансів і зростанням вразливості, а надмірно високі заощадження домогосподарств, використані для фінансування інфраструктури та інвестицій у житлове будівництво з меншою прибутковістю, призвели до різкого підвищення рівня боргу.

В МВФ позитивно оцінили останні кроки уряду Китаю з підтримки ринку нерухомості та порекомендували здійснити скоординовані реформи фіскальної системи і реструктуризацію балансу, щоб зменшити рівень заборгованості та усунути боргові навантаження місцевих органів влади.

Уряд Китаю встановив цьогорічний цільовий показник економічного зростання на рівні 5,5%.