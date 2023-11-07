Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме почати переговори з Україною – ЗМІ

Єврокомісія, швидше за все, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх 7 критеріїв, пов'язаних з наданням кандидатського статусу. Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, у вівторок Єврокомісія збереться на засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України.

Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами.

За даними агентства, Європейська комісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після того, як вона завершить реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання.

Втім, зазначили джерела, остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не є затвердженим.

Раніше "Радіо Свобода" повідомляла, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Зокрема, завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією. Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, у ЄК вважають, що "Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів". У частині реформи законодавства щодо нацменшин ЄК вказує, що виконані не всі з рекомендацій Венеційської комісії..

За неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.