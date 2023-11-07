"Нова пошта" відзвітувала про 3,2 млрд прибутку з початку року

Логістична компанія "Нова пошта" за перші 9 місяців року отримала чистий прибуток у 3,2 мільярда гривень та збільшила кількість вантажів порівняно з довоєнним часом, повідомляє Економічна правда.

Компанія доставила 290 млн посилок та вантажів — на 10% більше, ніж в аналогічний період довоєнного 2021.

Протягом усіх 9 місяців компанія працювала з прибутком. Чистий дохід компанії становив 25,75 млрд грн, операційний прибуток 2,74 млрд грн, чистий прибуток — 3,2 млрд грн.

"Нова пошта" сплатила 6,4 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів. Загальна кількість податків та зборів, перерахованих до бюджетів усіх рівнів групою компаній, склала 7,8 млрд грн.

У розвиток в Україні компанія інвестувала 2,4 млрд грн. Ці кошти вклали у будівництво та автоматизацію сортувальних центрів, розвиток IT інфраструктури, відкриття нових відділень, у тому числі на прифронтових та деокупованих територіях.

За 9 місяців відкрито 1646 нових відділень та 1800 поштоматів. Наразі мережа Нової пошти налічує майже 11 000 відділень та 14 600 поштоматів.

Також "Нова пошта" продовжує комплексну допомогу військовим підрозділам, команді ДСНС — як логістикою, так і закупівлями необхідного у їхній роботі.

За 9 місяців цього року у рамках програми "Гуманітарна пошта України" було доставлено 600 тис таких відправлень для 1780 фондів. Програма полягає в тому, що компанія власним коштом відправлення для військових від благодійних фондів та волонтерів.

Разом із закупівлями для ЗСУ, відрахуваннями на проєкт "Запакуй небо — прокачай ППО" та іншою допомогою сума благодійних внесків компанії становила 989 млн грн.