Компанія OpenAI представила нову версію Chat GPT

Компанія OpenAI представила нову версію своєї великої мовної моделі GPT-4 Turbo, повідомляє Ліга.net.

Ця модель може обробляти вхідні дані, що містять до 300 сторінок тексту, з'явився новий режим роботи з зображеннями, а також можливість завантажувати документи для аналізу. Важливою оновленою характеристикою є також оновлення даних, на основі яких модель навчається: тепер вона актуалізована до квітня 2023 року.

Використання GPT-4 Turbo для розробників буде дешевшим утричі, оскільки нова модель дозволяє зменшити витрати на токени введення та виведення.

Компанія також повідомила, що ChatGPT вже користуються понад 100 мільйонів активних користувачів щотижня. OpenAI надає захист своїм клієнтам, включно з оплатою витрат, пов'язаних з судовими позовами щодо порушення авторських прав.

Компанія також представила "міні-ChatGPT" – інструменти для виконання окремих завдань, які можуть створювати навіть непрограмісти.