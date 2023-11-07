У Держприкордонслужбі розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Польща не приймає вантажівки з України, які йдуть через пункт пропуску "Ягодин", натомість через ПП "Краківець" та "Раву-Руську" рух вантажного транспорту є. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, коментуючи ситуацію на кордоні у зв'язку з акцією протесту польських перевізників, повідомляє Укрінформ.

"Ускладнення руху відзначається на всіх трьох напрямках... У пункті пропуску "Ягодин" польська сторона не приймає вантажівки, які йдуть з України, а також ми не відмічаємо, що йде інтенсивний потік з Польщі до України. Можливо, кілька транспортних засобів за годину прибувають із Польщі. Натомість у пунктах пропуску "Краківець" і "Рава-Руська" все ж таки рух вантажівок з України у напрямку Польщі йде" , - сказав Демченко.

За його словами, також обмежений рух для вантажівок з Польщі в Україну. За годину повний контроль по обидва боки кордону проходять лише кілька транспортних засобів, які прибувають із Польщі.

Речник ДПСУ зауважив, що вчора, після початку акції польських перевізників, черг на в'їзд в Україну не спостерігалося. А ближче до вечора з того боку кордону почали скупчуватися вантажівки, які їхали в напрямку України.

"Станом на ранок найбільше їх було на напрямку пункту пропуску "Ягодин", де близько 160 автівок очікували можливість перетнути кордон. По напрямку пункту пропуску "Краківець" близько 100 вантажівок станом на ранок було. І по напрямку "Рави Руської" – близько 50 автівок" , - зазначив Демченко.

Він додав, що учасники акції не перешкоджають руху автобусів, легкового транспорту.