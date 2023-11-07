В уряді очікують "стриманої" оцінки у звіті ЄС та застерегли від емоцій

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина попередила, що формулювання щодо прогресу України у довгоочікуваному звіті Єврокомісії будуть "стриманими", але фінальне рішення лідерів щодо відкриття переговорів ще попереду, повідомляє Європейська правда.

Стефанішина зазначила, що у публічних коментарях щодо очікуваного звіту "забагато емоцій".

"У коментарях навколо очікуваного звіту Європейської комісії забагато емоцій і мало розуміння шляху, який відкрився перед нами 23 червня минулого року. Живучи в постійніх "емоційних гойдалках", ми часто схильні до категоричних оцінок. За критикою ми не чуємо похвали; а концентруючись на окремих речах, втрачаємо з поля зору основне" , – зауважила віцепрем’єрка.

За словами Стефанішиної, звіт розповість про прогрес України та окреслить кроки, які потрібно зробити.

"Але формулювання будуть стримані. І у цьому контексті відзначу три речі: 1) Україна є частиною ширшого політичного пазла розширення, і звіт буде саме про це; 2) реформи мають продовжуватися, вичерпного списку завдань не буде; 3) Звіт ЄК – це лише основа, рішення щодо відкриття перемовин буде ухвалюватися лідерами ЄС в грудні. Нам може це не подобатися, ми можемо з цим не погоджуватися, і навіть вважати несправедливим, але що важливо, ми, Україна, вже підняли надзвичайно високо планку для всіх країн розширення" , – зазначила вона.

Стефанішина пообіцяла надати детальні коментарі щодо змісту звіту після його офіційної публікації 8 листопада.